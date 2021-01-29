صور.. هانى صبرى: إعداد خطة تدريبية لكوادر حزب الوفد السياسية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى صبرى، مدرس علم الاجتماع السياسى فى جامعة السويس، أن حزب الوفد لديه ميزة تنافسية غير موجودة فى حزب آخر وهو التاريخ فليس هناك طالب بمصر لا يعرف الوفد وزعمائه، ولدينا هوية وفكر ومبادئ تطبق على أرض الوقع.





ودعا صبرى، الشباب إلى أن تكون الصورة الذهنية عن حزب الوفد أنه قوى بنا دون الالتفات إلى أى عواصف تمر علينا، مشيرا إلى ضرورة التواجد فى الشارع بعطفهم نحو الحزب ووعيهم.



ووجه صبرى رسالة طمأنينة للشباب بأن الحزب يتجه إلى الرقمنة ليكون هناك تواصل أون لاين مع جميع قيادات وإدارات الحزب على مدار اليوم، وأن صوت الشباب سيصل وسيدعمونهم بكل قوة، وسيقفون فى ظهر كل شخص خلال انتخابات المحليات.



وقال صبرى إنهم بدأوا خطوات فعلية للتواصل مع جميع الشباب فى المحافظات ليشعروا كأنهم فى بيت الأمة طوال الوقت، منوها بإعداد خطة تدريبية لكوادر الحزب تضم جميع الشباب، وقدم صبرى الشكر لحزب الوفد، قائلًا: "كنت أضع يدى على قلبى أسمع الوفد".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.



وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.