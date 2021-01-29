سفير مصر فى بوروندى يؤكد ثوابت موقف القاهرة حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير ياسر العطوى، للرئيس البوروندى خلال المقابلة على عمق ومتانة العلاقات بين البلديّن الشقيقين وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات الدولتيّن فى جميع المجالات إلى مصاف أفضل تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب مصر لدعم جمهورية بوروندى الشقيقة فى عدد كبير من المجالات، من بينها الكهرباء والطاقة، والصحة، والبيئة والمياه، وغيرها.

كما قدم السفير المصرى، شرحا مفصلا لآخر تطورات ملف سد النهضة، مؤكدا على ثوابت الموقف المصرى فى جميع جوانبه وأبعاده، ومنوها إلى مساندة مصر لحقوق التنمية والتقدم لجميع دول حوض النيل الشقيقة مع عدم الاضرار بالمصالح الحيوية لجميع الأطراف.

من جانبه، أعرب الرئيس البوروندى، عن سعادته بما عرضه السفير المصرى من تطورات تخص العلاقات الثنائية، مشددا على اهتمامه بتطوير العلاقات وتعزيزها مع مصر، بما لها من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الإفريقية والدولية، ومؤكدا على تطلع الحكومة البوروندية لتعزيز علاقاتها مع مصر فى جميع المجالات بشكل أكبر وأوثق لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.