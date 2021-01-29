فيديو .. التضامن تنشر فيلما تسجيليا عن معرض ديارنا للمنتجات الحرفية

جدة - نرمين السيد - وكانت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتحت معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، إن افتتاح معرض ديارنا بالمحافظة حدث مهم يوضح مدى استراتيجية الوزارة فى إحياء الحرف التراثية واليدوية ودعم الشباب، وأضاف أنه ساعد فى إيجاد فرص عمل لكثير من الشباب من خلال الأعمال الموجودة والمعروضة على مستوى جميع المحافظات بمصر.

ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات.