صور.. العثور على كشف أثرى جديد بالإسكندرية

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وجرى العثور على عدد من المومياوات فى حالة سيئة من الحفظ، والتى تبرز سمات التحنيط فى العصرين اليونانى والرومانى، كما عثر عليها بقايا من الكارتوناج المذهب، بالإضافة إلى تمائم من رقاقات ذهبية على شكل لسان كانت توضع فى فم المتوفى فى طقس خاص، لضمان قدرته على النطق فى العالم الآخر أمام المحكمة الأوزيرية.
وأوضحت الدكتورة كاثلين مارتينيز، أن من أهم هذه المومياوات مومياوتين احتفظتا ببقايا اللفائف وأجزاء من طبقة الكارتوناج، الأولى عليها بقايا تذهيب وتحمل زخارف مذهبة تظهر المعبود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما ترتدى المومياء الأخرى على رأسها تاج الآتف والمزين بقرون وحية الكوبرا عند الجبين، أما عند صدر المومياء تظهر زخرفة مذهبة تمثل القلادة العريضة يتدلى منها رأس الصقر رمز المعبود حورس.
وقال الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إن البعثة عثرت خلال هذا الموسم على عدد من القطع الأثرية أهمها قناع جنائزى لسيدة، وثمانية رقائق ذهبية تمثل وريقات إكليل ذهبى، وثمانية أقنعة من الرخام ترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى، وتظهر هذه الأقنعة دقة عالية فى النحت وتصوير ملامح أصحابها.
جدير بالذكر أنه خلال العشر سنوات الأخيرة عثرت البعثة على مجموعة هامة من القطع الأثرية التى غيرت تصورنا عن معبد تابوزيريس ماجنا، وعثر داخل جدران المعبد على عدد من العملات، التى تحمل اسم وصورة الملكة كليوباترا السابعة، بالإضافة إلى العديد من أجزاء التماثيل التى يعتقد أنها كانت تزين ساحات المعبد فيما مضى، بالإضافة إلى الكشف عن لوحات تأسيس المعبد، والتى أثبتت أنه تم بناؤه على يد الملك بطلميوس الرابع.
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