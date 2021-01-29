جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.
وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.
وأضاف تهامى أن اجتماع اليوم ليس له علاقة بالشأن الداخلى للحزب، ولكن من أجل انتخابات المحليات القادمة خاصة أن القانون الجديد لانتخابات المحليات سوف يتطلب مشاركة 13 ألف شاب على مستوى الجمهورية.
وأوضح تهامى أن سلسلة الاجتماعات واللقاءات القادمة سوف تتميز بالتواصل الالكترونى والعمل المنظم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة فى هذا الشأن.
وأشار تهامى إلى أنه جارٍ، وضع جدول زمنى لاجتماعات الشباب خلال الفترة القادمة، وسوف يكون حضور الاجتماع واللقاءات التزامًا للشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق تهامى : سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لشباب الوفد استعدادا للمحليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.