طارق تهامى : سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لشباب الوفد استعدادا للمحليات

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اليوم مع شباب الوفد هو بداية لسلسة من الاجتماعات واللقاءات الكبرى خلال الفترة القادمة؛ من أجل الاستعداد لخوض انتخابات المحليات القادمة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.

وأضاف تهامى أن اجتماع اليوم ليس له علاقة بالشأن الداخلى للحزب، ولكن من أجل انتخابات المحليات القادمة خاصة أن القانون الجديد لانتخابات المحليات سوف يتطلب مشاركة 13 ألف شاب على مستوى الجمهورية.

وأوضح تهامى أن سلسلة الاجتماعات واللقاءات القادمة سوف تتميز بالتواصل الالكترونى والعمل المنظم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة فى هذا الشأن.

وأشار تهامى إلى أنه جارٍ، وضع جدول زمنى لاجتماعات الشباب خلال الفترة القادمة، وسوف يكون حضور الاجتماع واللقاءات التزامًا للشباب.