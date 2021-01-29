عبد العليم داود يدعو أعضاء الوفد للاستعداد لانتخابات المحليات

وأشار داود إلى ضرورة تواجد شباب حزب الوفد فى جميع الانتخابات سواء المحليات أو البرلمان أو اتحاد طلاب ومراكز الشباب والنوادى من خلال العمل على أرض الواقع والتلاحم مع المواطنين.
وشدد داود على أن الوفد يختلف عن أى أحزاب أخرى، لأنه خرج من رحم توكيلات الشعب المصرى، قائلًا: "لنا الفخر والشرف بأننا حزب خرج معبرًا عن الأمة للمطالبة بتحرير مصر من الاحتلال وتطبيق الحقوق والحريات".
وطالب داود، بأن يؤدى المنضمين لحزب الوفد القسم على مبادئ الوفد لبناء لبنة جديدة فى جدران الوفد، الذى ظلّ على مدار تاريخه يتحدث عن الحريات التى كانت معركة الوفد الرئيسية بعد الاستقلال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.
وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.
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