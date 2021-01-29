نخليه مصر تكثف حملة الدعم والتأييد للمرشحة المصرية

نظمت سفارة مصر لدى الاتحاد الأفريقي أديس أبابا ندوة تعريفية وترويجية باستخدام وسائل الاتصال المرئية اليوم لتقديم المُرشحة المصرية لإعادة الانتخاب لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي الدكتورة أماني أبوزيد.

شارك في الندوة أكثر من 40 بعثة أفريقية معتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، وعدد من الجهات والهيئات والوكالات الأفريقية، ومنها بنك التنمية الأفريقي والنيباد ورئاسة وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للمواصلات والبنية التحتية الإقليمية والطاقة والسياحة.

وأكد االسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن الندوة قد أتاحت الفرصة أمام قيام د. أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، لتعريف الدول الأفريقية برؤيتها إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي.

وقد ركزت رؤية المرشحة المصرية على عدد من المحاور الرئيسية، ومنها التأكيد على دور مشروعات البنية التحتية في تحقيق الأهداف التنموية بالقارة من خلال برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وتيسير النفاذ إلى مصادر الطاقة المُختلفة، وكذا التحول إلي الرقمنة في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز شبكات النقل وضمان أمنها واستدامتها، والارتقاء بقطاع السياحة الأفريقية، إلي جانب إطلاق سوق الكهرباء الأفريقي الموحد بما يُحقق هدف القارة في ضمان توافر الكهرباء المطلوبة للتنمية في دول القارة من خلال شبكات الربط الكهربائي، فضلاً عن سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد الذي سييسر من حركة الأفراد والسلع حول القارة بما يسهم في إنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وحازت الرؤية التي استعرضتها المُرشحة المصرية على تقدير كل السفراء الأفارقة الُمشاركين في الندوة، والذين جددوا الاعراب عن دعمهم للمُرشحة المصرية، وذلك على ضوء الخبرات والمؤهلات التي تحوزها والرؤية الفنية والاستراتيجية المُتكاملة التي استعرضتها خلال الندوة.

وجدير بالذكر أنه من المُقرر اجراء انتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية رقم 34 للقمة الأفريقية والتي ستعقد اجتماعاتها يومي 6 و7 فبراير 2021.

السيرة الذاتية محدثة:

ويذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد تشغل منصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة و المعلوماتية و السياحة ( النقل الجوي و البحري و السكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة ) حيث تم إنتخابات من قبل رؤساء الدول و الحكومات الافريقية في عام ٢٠١٧ .

الدكتورة أماني أبو زيد خبيرة دولية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

وتمتد خبرتها علي مدي خمسة وثلاثون عامًا من الخدمة في مناصب قيادية في المنظمات الدولية و تترأس منظمات وبرامج افريقية و دولية .

ولديها معرفة عميقة و خبرة طويلة في إفريقيا على المستويات السياسية والاستراتيجية والتنفيذية ، و لها انجازات ملموسة و باع طويل مجال البنية التحتية ، الطاقة و الاندماج الإقليمي في إفريقيا.

و تعمل مرشحة مصر علي منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي على رفع صورة إفريقيا وإبرازها وتعزيز الأولويات الأفريقية ووضعها بشكل فعال في المنتديات والخطط والاستراتيجيات العالمي ، و حشد والشركاء الإقليميين والدوليين لدعم البرامج الافريقية واستراتيجيات التعافي ما بعد COVID19 تحت شعار "التعافي المستدام، الأخضر والذكي" وحملة لإنقاذ الأرواح والاقتصادات

و تقود الدكتورة أماني أبو زيد تنفيذ السوق الموحد الافريقي للنقل الجوي و السوق الرقمي الموحد و السوق الافريقي للطاقة ، وأطلقت أول مبادرة قارية للتحول الرقمي

و إطلاق المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية الأفريقية الذي يركز على المعايير الذكية والمستدامة و دور المرأة ودور القطاع الخاص .

إضافة الي تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد مما أدى إلى انضمام 34 دولة تمثل 800 مليون أفريقي ، و دعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛ أسست الشبكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية (ANWIN) •

و أدارت الدكتورة أماني أبو زيد أكبر محفظة للبنك الأفريقي للتنمية (٨ مليار دولار) ، و نفذت أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم "نور"

‎وهي عضو لجنة اللأمم المتحدة رفيعة المستوى للرقمنة من أجل التنمية المستدامة ، و ‎رئيسة المجلس الاستشاري لمركز أبحاث المدن الأفريقية ، جامعة مانشستر / وزارة التنمية الدولية البريطانية •

‎و عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للهوية الرقمي من اجل التنمية بالبنك الدولي

‎عضو اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة • وعضو مجلس إدارة مبادرة النظام حول تشكيل مستقبل الطاقة ، المنتدى الاقتصادي العالمي •

‎والرئيس المشارك للجنة التوجيهية وعضو مجلس إدارة "أفريقيا الذكية"

والدكتورة أماني أبوزيد تتقن الفرنسية والإنجليزية والعربية مع الإلمام بالإسبانية ، وتخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، تحمل دكتوراه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور"، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

وحصلت الدكتور أماني أبو زيـــــــــد على جوائز دولية وتقديرات عديدة لريادتها و تفوقها وتميزها والتي شملت اختيارها مرتين في ٢٠١٢ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كواحدة من أكثر سيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية و و جائزة الاكثر شهرة و سمعة طيبة في افريقيا في ٢٠٢٠ ، و قلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي ، و كرمها الرئيس الأسبق شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، و اختارها الاتحاد الأوروپي كأحد القيادات الشابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروپي كما اختارتها جامعة مانشستر في ٢٠١٨ بإنجلترا أكثر الخريجين تميزا .