الري: المركز الثقافي الافريقي بأسوان يستقبل الزوار

استقبل المركز الثقافي الأفريقي بأسوان الزوار لمشاهدة مقتنيات المركز وقاعاته المميزه وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان اسوان، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية .

وكانت هناك عمليات تعقيم وتطهير مشدده ومستمره بالمركز وذلك في اطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان اسوان وباشراف المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل لمختلف اروقة المركز الثقافي الإفريقي وقاعاته المختلفه والمكاتب الاداريه من أجل اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمه للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما حرصت المهندسه ايرين فايز علي استمرار عمليات التعقيم والتطهير المشدده لجميع اروقة المتحف ومختلف جوانبه من اجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف مع التشديد علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمة للوقايه بصفة يوميه.