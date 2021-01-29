خالد قنديل: الوفد يضم شبابًا قويًا قادرًا على إنجاز المهام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، دعمه لشباب الوفد في انتخابات المحليات في ظل وجود محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، داعيًا إلى الالتفاف حوله.

ودعا قنديل الشباب إلى التحسين من أنفسهم، قائلًا: "نستطيع عمل إنجاز كبير بنسيان الخلافات وبدء صفحة جديدة بها شفافية مع جميع الناس، ولكن إن ظللنا مختلفين لن نفعل شيئًا وإنما نسقط الحزب".

وطالب قنديل بتصدير للدولة مشهدًا جيدًا بأننا لسنا أقل من أي حزب آخر لأننا تاريخ ولدينا شباب قوي وقادر على إنجاز المهام بالتغاضي عن الخلافات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.