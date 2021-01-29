طارق رضوان: قوى معادية تسوق ملف حقوق الإنسان بالسلب.. ولابد من التواصل المباشر مع الغرب

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فلابد أن نعكس للغرب ما يتم داخل مصر، من تطور هائل فى الخدمات المرفقية، وحق فى التوظيف وعيش حياة آمنة كريمة".

طارق رضوان: القوى المعادية تتناول مسألة حقوق الإنسان بالسلب وتابع عضو مجلس النواب، طارق رضوان، القوى المعادية لمصر تتناول مسألة حقوق الإنسان وتسوقه بالسلب ضد مصر، فأصحاب المصالح وممثلى من جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بزيارات ممنهجة ومنتظمة للالتقاء بنواب الكونجرس، ويقدمون ادعاءات كاذبة ولا تمثل الحقيقة. واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان حديثه:" لا ألوم الغرب، بل يجب أن نلوم أنفسنا، فلابد من فتح قنوات تواصل مباشرة مع الغرب، سواء فى أوربا أو أمريكا".

وتحدث النائب طارق رضوان عن بداية الفصل التشريعى الثانى، ومرحلة تفعيل الأداة الرقابية قائلًا:" نحن الآن فى مرحلة دراسة وتقييم للوزارات كلًا على حدى، ونستطيع أن نقيم حجم الانجازات وأداء الوزراء، وبعد استماع الوزراء يتم تحويل البيانات إلى اللجان المختصة لعمل التقارير ويتم رفعها إلى الجلسة العامة".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن عرض رئيس الوزراء تضمن عرض حجم الانجازات التى تمت وهي ليست بالقليلة، وأبرز الملفات التى تم تناولها هو ملف التموين، حيث كانت هناك حالة من العزلة بين الوزارة والنواب، ورأينا أنه لابد من قنوات تواصل، كما كانت هناك عدة تنويهات تتعلق بملف الشباب والرياضة".