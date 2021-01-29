وكيلة مجلس الشيوخ: تطوير القرى جزء مهم من المعالجة الشاملة لقضايا الريف المصري

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القرى، يستهدف بالأساس تغيير شكل الحياة فى مصر إذ يعد أحد تجليات رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري، خاصة من محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

فيبي فوزى: مشروع تطوير القرى يسعى لتحسين أوضاع المصريين

وأكدت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزى، لـ دوت الخليج، أن المشروع وفق الرؤية المعلنة يسعى لتحسين أوضاع نحو ثمانية وخمسين مليون مواطن، يعيشون في الريف، ولاشك أن الريف المصري هو جزء عزيز على الوطن، بل إنه تاريخيا هو الأساس فى المجتمع المصري، وبالتالى فإن معاناة الإنسان المصري في الريف هى محل أهتمام و رعاية، و يحتل جزء كبير من الأهتمام والتخطيط من قبل الدولة ممثلة في الحكومة، و قبلها القيادة السياسية.

واستكملت فيبي فوزي، خلال حديثها لـ دوت الخليج:" من خلال مشروع تطوير القرى، ثمة العديد من المشاريع الخاصة بالتنمية الزراعية والعمرانية والاجتماعية، التي لابد منها وسوف تغير وجه الحياة فى ريفنا العزيز، و هي منظومة متكاملة نرى أن الدولة تسير فيها بخطوات بالغة السرعة في كافة القطاعات، سواء فى التنمية الاقتصادية أو مواجهة العشوائيات أو الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا أو غيرها من القطاعات التي أهملت لعشرات السنين، وقد أنجز في السنوات الست الأخيرة، ما لم يتم على مدار عقود من الزمان.

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبى فوزى:" في تصوري أن مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية كفيلة بأن تحول الريف المصري من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة للأنشطة المختلفة، الأمر الذي يعالج قضية الهجرة الداخلية بشكل حقيقي، حيث لا يعتمد على الحلول المؤقتة التي قد لا يستمر نجاحها على المدى الطويل، كما أنه يساهم في مواجهة قضية الزيادة السكانية العشوائية، فهو جزء مهم من المعالجة الشاملة لقضايا الريف المصري.