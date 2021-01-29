بلومبرج الأمريكية: بالرغم من سخرية ادارة باين من خطة ترامب لتوزيع اللقاح ولكن لم تتغير حتى الآن

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه سخروا من خطة إدارة ترامب السابقة فى توزيع لقاحات كورونا، وبالرغم من ذلك أنهم لم يجروا على الخطة حتى الآن سوى تغييرات متواضعة والتى تلبي هدفهم بإطلاق أكثر من مليون جرعة بشكل يومي.

باين يهاجم خطة ترامب في توزيع لقاح كورونا

وقال بايدن، أن توزيع اللقاح كان فى شكل أسوأ مما توقعوا، بينما قال رئيس موظفى البيت الأبيض رون كلاين أن خطة إدارة ترامب غير موجودة بالفعل. فيما قال المستشار سيدرك ريتشموند أنهم لم يتركوا خطة، وقال المرشح لمنصب وزير الصحة خافيير بيشيرا أن الأمر أشبه بالاستيلاء على طائرة فى هبوط.

وفي حين أن نهج بايدن إزاء الفيروس، التحذيرات الصريحة بشأن الوباء وأوامر إلزامية بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية، هى تراجع عن سياسات ترامب، فإن نهج إدارته فى توزيع اللقاحات لم تختلف كثيرا حتى الآن عن سابقه، وقبل أن يتولى بايدن الرئاسة، تم بالفعل تسليم لقاحات بوتيرة تلبي هدفه المتمثل في 100 مليون جرعة فى أول 100 يوم له كرئيس.

إدارة باين تأمر بجرعات جديدة للقاح كورونا

وقالت إدارة بايدن أنهم سيأمرون بجرعات جديدة، لكن سيفعلون ذلك بدراسة الخيارات فى العقود التى تفاوضت عليه الإدارة السابقة، وهو ما يًعتقد أنه سيكون من السابق لأوانه القيام به، وقالوا إنهم سيستخدمون قانون الإنفاق الدفاعى الذى استخدمه ترامب مرارا، وبدلا من إصلاح شامل، أجروا تصحيح مسار وتغييرات متواضعة، كما أن إعلان شركة جونسون اند جونسون فعالية لقاحها ستزيد الآمال بإمكانية وجود لقاح ثالث فى السوق الأمريكي قريبًا.

اخر احصائيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية

وفي نفس السياق أعلنت الجهات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس عن تسجيل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,504 إصابات مؤكدة و 4,107 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.