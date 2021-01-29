رشا اسحق: تصنيف مركز معلومات مجلس الوزراء ضمن 20 علي العالم نجاح جديد لمصر

صرحت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، عن إنه تم الإعلان عن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، والتى ضمت مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لدوره البارز فى دعم متخذ القرار فى ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك فى المؤتمر الدولى لمراكز الفكر على مستوى العالم، والذى يُعقد سنويًّا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَد مراكز الفكر مهمة فى أوقات الأزمات؟"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرًا دوليًّا من صُناع السياسات والجهات المانحة والباحثين، بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.

و قد أكدت عضو مجلس الشيوخ رشا اسحق، على نجاح الحكومة المصرية المصرية، إلى حد كبير فى القرارات التي وضعتها لمواجهة جائحة كوفيد 19، حيث تم وضع خطة في بداية الأزمة لمواجهة الجائحة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء على المواطنين.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه و مع بداية الموجة الثانية من الفيروس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية، حيث إنه منذ وباء الانفلونزا الاسبانية عام ١٩١٨ لم يشهد العالم من الاوبئة، والاأمراض المعدية مايماثل هذا القدر من الانتشار و حجم الخسائر.