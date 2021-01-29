فؤاد وشلتوت.. أبرز المعينين بالمصرى الديمقراطى بعد خسارة انتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - صدقت الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، على قرار فريد زهران، رئيس الحزب، بتعيينات جديدة بالهيئة العليا لعدد من الأعضاء، والتى راعت بشكل أخص المشاركة المشرفة لمعظم مرشحيه فى الانتخابات "النواب والشيوخ".





وجاءت الأسماء كالآتى: محمد فؤاد

علاء شلتوت

بسام الصواف

أيمن عويان

على حسين

حسين غيته

أمير الجزار

أيمن جورجى

أحمد عبد اللاه

بسام حماد

عبير إسماعيل

محمود أبو بكر

عصام الناظر

عمانوئيل عاطف

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