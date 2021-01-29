بدراوى : قانون المحليات الجديد يتيح للعضو حل مشاكل المواطنين مباشرة

وأضاف بدراوى خلال اجتماعه مع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، اليوم الجمعة، ورؤساء وسكرتيرى عموم شباب الحزب بالمحافظات، أن قانون المحليات المقبل الذى اطلع عليه خلال عمله كنائب بالمجلس الماضى مهم جدًا، خصوصًا أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلى هو نفس دور عضو مجلس النواب، وهذا يقوى من دوره بشكل كبير ويعطى الفرصة للعضو أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.
وأشاد بدراوى بمبادرة المحليات لشباب الوفد التى تهدف إلى وضع استراتيجية وآليات تدعم تمكين الشباب من المحليات المقبلة، والمنافسة على أكبر عدد مقاعد على مستوى الجمهورية، واقترح أن تكون لقاءات هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا استعداده التام لدعم شباب الوفد من أجل مصلحة الوطن.
حضر الاجتماع محمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.
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