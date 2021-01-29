صفحة الرئيس تستعرض جانبا من جولة السيسى بين عدد من مشروعات تطوير القاهرة

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، جانب من جولة الرئيس، لعدد من مشروعات تطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومنطقة محور الحضارات.





وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكبارى التى تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضارى للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

كما اطلع الرئيس، على عملية التطوير الجارية فى محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التى طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، وتم نقل الأسر والأهالى إلى المدن الجديدة التى تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به جميع الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من إرث تاريخى عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية.

وتوقف الرئيس لمناقشة المسؤولين والمشرفين فى بعض مواقع العمل، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ وإنهاء الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلا على المواطنين.