القبض على مرتكب واقعة إضرام النيران بالمحال التجارية في التوفيقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة.

وكشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن إحتراق (14) كشك ، وإمتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة ،وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم ، فقام بالتحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك" .. عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته ، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ ، إلا أن الحريق إمتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.