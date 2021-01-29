حساب الرئيس على "تويتر" ينشر لقطات من جولته بمشروعات تطوير القاهرة الكبرى

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، لقطات من الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس بعد طهر اليوم، الجمعة، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.

وشملت الجولة الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وكذلك شبكة الكبارى التى تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضارى للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية فى محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التى طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والاهالى إلى المدن الجديدة التى تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى اطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخى عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية.

وتوقف الرئيس لمناقشة المسؤولين والمشرفين فى بعض مواقع العمل موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ ونهو الأعمال وفق اعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعه بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا على المواطنين.