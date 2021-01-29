تفاصيل مد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين إلى منتصف مايو 2021

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه تقرر تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل أعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين الموافق 1442/10/5 الموافق 2021/5/17 بدلًا من 1442/8/18 الموافق 2021/3/31.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن تعديل التعليق جاء بناء على ما أوضحه وزير الصحة السعودي من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيد-19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظرًا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعو مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول وحرصًا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة فقد تقرر التأجيل.

وأشاد حنفي بالإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذه الجائحة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والمقيم داخل المملكة كما أثنى الإتحاد العام للمصريين بالسعودية على طريقة أخذ اللقاح المتبعة بالمملكة والتي لا يوجد لها مثيل بالعالم وإستفاد منها كثير من المصريين المقيمين بالمملكة بأخذهم للقاح الخاص ب(كوفيد-19) بجرعتيه الأولى والثانية .