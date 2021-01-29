افتتاح معرض ديارنا بالأقصر .. فيديو

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى معرض ديارنا بمحافظة الأقصر الأربعاء، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، والذى يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.

ويقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التى تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هى« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي ،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات« قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».