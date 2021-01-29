بالخطوات تسجيل أسماء المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 عبر موقع دعم مصر tamwin

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عمر شويل - جدة تسجيل أسماء المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021، اشتعلت محركات البحث في تلك الفترة حول إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية تسجيل المواليد الجدد للاستفادة من دعم السلع التموينية، وهذا من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها “الزيت والسكر والأرز والدقيق”، وسوف نوافيكم في هذا المقال خطوات تسجيل أسماء المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021.

تسجيل أسماء المواليد الجدد

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر وموقع مصر الرقمية وهذا حتى يستطيع المواطنين تسجيل المواليد الجدد من خلالها أو القيام بالكثير من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المواقع حتى لا يضطر للتوجه إلى مكاتب التموين المنتشر في محافظات الجمهورية، وتأتي خدمة إضافة المواليد نوع من أنواع المساعدة والدعم التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر

في الوقت الحالي يزداد إقبال المواطنين على تسجيل المواليد الجدد حتى يتمكنوا من الحصول على المقررات التموينية والخبز المدعم، لذلك نستعرض عليكم الآن خطوات إضافة المواليد على النحو التالي:

الدخول على موقع دعم مصر.

اختيار أيقونة خدمات التموين وتحديد ضم أفراد الأسرة.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

كتابة الرقم القومي.

تحديد المحافظة التابع لها.

تسجيل كل البيانات الخاصة بالطفل من تاريخ الميلاد وغيرها

الضغط على كلمة حفظ.

والجدير بالذكر من أجل التسجيل في دعم التموين لابد من أن يكون المتقدم على هذا الدعم يمتلك بطاقة تموينية سارية ومن ذي الدخل المحدود