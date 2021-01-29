أغنية رامي جمال ولسه تحقق مليوم مشاهدة في 24 ساعة

وجه المطرب والملحن رامي جمال الشكر لجمهوره بعد تحقيق أغنيته الجديدة على مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب"، وجاء ذلك بعد نشر الشركة المنتجة لألبومه "نجوم ريكوردز" نسب المشاهدة عقب طرحها منذ 24 ساعة الماضية.

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الشاعر أحمد المالكي يهنئ رامي جمال: مبروك يا توربيني

وكتب على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":"مليون شكرًا"، فيما حرص الشاعر الغنائي أحمد المالكي، على تهنئة صديقه بالأغنية الجديدة، ونشرعبر حسابه على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جمعته مع رامى، وقال: "مبروك يا توربينى على الأغنية الجديدة الروعة ولسه، كلمات الحبيب الغالي جمال الخولى وتوزيع صديقى أحمد إبراهيم.. بالنجاح والتوفيق".

صناع أغنية ولسه لرامي جمال

يذكر أن رامى جمال، طرح مساء أمس الخميس، أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، توزيع أحمد إبراهيم، على أن يتم طرحه بشكل متتابع خلال عام 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

كلمات اغنية ولسه لرامي جمال

ولسه لما بالصدفة تقابليني ومبصلكيش..ولما وأنتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش..وتسألي معقول مسألش..واسمي في الكلام متقالش..ومن خوفهم على زعلك .. يجاوبوكي بمبيحكيش..هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي.

مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكي.. شوفيلك حل فى دموعك بعيد عني.. أنا نسيتك لكن مقدرش أنسيكي.

في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي متخسرهاش.. في ناس لما بتتعود على النعمة.. مبتشوفهاش..هترجعي..بعدين بالوقت ..لايام فات عليها الوقت..هتفتكري اللي انا نسيته .. وضيعته زمان ببلاش.

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وعن مسيرة الملحن رامي جمال الغنائية، طرح 5 البومات، وهم "مليش دعوة بحد"، "ملناش إلا بعض"، "فترة مش سهلة"، "ليالينا" و"أنا لوحدى"، والألبوم السادس المقرر طرحه قريبًا وهو "ولسه".