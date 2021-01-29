تنفيذا لتوصيته.. تلامذة أسامة الأزهرى يهدون ختمة القرآن لروح عبلة الكحلاوى

جدة - نرمين السيد - نشر عدد من تلامذة الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، وصية أستاذهم بقراءة ختمة قرآنية على روح الدكتورة عبلة الكحلاوى، وذلك عبر صفحاتهم على موقع "فيسبوك".





وسارع عدد من كبير من أبناء وتلامذة الشيخ أسامة الأزهرى فى تلبية دعوته، وقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه إلى روحها الطاهرة، وساهم فى ذلك أيضًا عددًا كبيرًا من أصدقائهم.

وكتب الداعية هشام محمود الأزهرى عبر صفحته على "فيسبوك": "قيامًا ببعض حقها علينا، وعملا بالوصية التى أوصانا بها شيخنا الدكتور أسامة الأزهرى نشرع بعون الله تعالى فى قراءة ختمة قرآنية على روحِ سيدتنا العالمة العاملة، شيخة مشايخنا، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوى".

وأضاف: "علىٰ من يرغب مشاركتنا فى هذا العمل الصالحِ، وفى هذا الواجب المحتم، وفى تنفيذ هذه الوصية البارة أن يكتب الجزء الذى يستطيع قراءته، ثم يعود بعد الانتهاء من قراءته فيكتب تم على نفس تعليقه، حتى نتأكد من ختم القرآن ختمةً واحدةً كاملةً على الأقل.. نسأل الله تعالى للفقيدة الغالية الرحمة الواسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهرى، أم المصلين فى جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، الإثنين الماضى بمسجد الباقيات الصالحات بالمقطم.

وأبلغت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، الدكتور أسامة الأزهرى، بأنها أوصت أن يؤم صلاة الجنازة عليها وأن يدعو لها.

وأدىٰ الدكتور أسامة الأزهرى، صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد أن ألقى كلمة فى نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، وبعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها .

وقال: "نعزى أنفسنا والشعب المصرى والعربى فى وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أما لى ولن أنساها وستظل فى قلبى".

ونعىٰ الدكتور أسامة الأزهرى، الداعية الإسلامية التى وافتها المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال الأزهرى، فى بيان له تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوى: "شمس من العلم والولاية قد انطفأت".

وتابع: "ببالغ الحزن والألم والأسى أنعى إلى الشعب المصرى العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوى، والله يعلم ما فى القلب من حزن شديد على فقدها".