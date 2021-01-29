صور.. أسامة الأزهرى: 6 مؤلفات لسلسلة من وحى جمهرة أعلام الأزهر

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى فى بيان له: "لقد كان مما امتن الله تعالى به أن وفّق وأعان لإخراج جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، أو جمهرة الأزهريين الكبرى، فجاءت بفضل الله تعالى حاوية لعجائب أخبار الأزهريين وتراجمهم، وافية بالدين المعلق فى رقابنا من الوفاء للأزهر ورجاله، وإحياء أخبارهم ومآثرهم، وإشاعة فضائلهم، تمهيدًا للكشف عن مناهجهم وعلومهم ومعارفهم وأحوالهم، فى حمل مواريث النبوة، والسير إلى الله جل جلاله".

وأضاف أن مجموعة من الباحثين نهضوا للكتابة حول هذه الجمهرة فنشأت سلسلة كتابات عرفت بـ"من وحى جمهرة أعلام الأزهر الشريف"، وصدر منها الإصدار الأول وهو "جمهرة الأزهريين الوسطى"، للدكتور أحمد نبوى الأزهرى، والتى اختصر فيها المجلدات العشر فى مجلد واحد من القطع الكبير.

وأعلن اليوم عن صدور الأعداد من الثانى حتى السادس، من هذه السلسة، وهى كالتالى:-

2- جمهرة الأزهريين الصغرى، للدكتور أحمد نبوى الأزهرى، اختصر فيها "الجمهرة الوسطى"، وفيها زيادة أكثر من 50 ترجمة على الوسطى والكبرى.

3- جمهرة الأزهريين فى شطورة، للكاتب والباحث حسين القاضى، ترجم فيها لأكثر من 100 أزهرى من قرية العلم والعلماء "شطورة" التابعة لمحافظة سوهاج فى مصر.

4- جمهرة الأزهريين فى المنيا، للباحث أحمد إبراهيم المنياوى، ترجم فيها لحوالى 150 عالما وعلمًا أزهريا من محافظة المنيا.

5- قيمة الوطن فى ضوء سير أعلام الأزهر الشريف، للدكتور إبراهيم شعبان المرشدى، وهى دراسة تأصيلية تاريخية من خلال سير الأعلام من الأزهريين المترجمين فى الجمهرة وتفكيك لبعض مقولات جماعات التطرف والتكفير المتعلقة بفكرة الوطن.

6- مشاهد الجلال، للباحث أحمد إبراهيم المنياوى، استوعب فيه المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف من "الجمهرة الكبرى"، وزاد عددًا من المواقف الأخرى.

وأكد الدكتور أسامة الأزهرى، أنه لا تزال الأعمال مستمرةً حول هذا الكتاب.