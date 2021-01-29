الصحة: إجراء 626 تحليل "PCR" لفيروس كورونا للمشاركين في كأس العالم لليد خلال 24 ساعة

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، استمرار تقديم الخدمة الطبية داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" لأعضاء منتخبات (الدنمارك، أسبانيا، السويد، فرنسا)، واللجان المنظمة، حتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة، وذلك من ضمن الـ32 منتخبا المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، موضحًا أن جميع الوفود وأعضاء المنتخبات التي أنهت جولاتها في البطولة وهم 27 منتخبًا، غادورا مصر إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 26 فردًا من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، أمس الخميس، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل فنادق الإقامة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتابع المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء 626 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وذكر "مجاهد" أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فردًا داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد منذ بداية البطولة حرصًا على صحة وسلامة جميع ضيوف مصر الكرام.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.