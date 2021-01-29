من 40 لـ 50 جنيها .. حقيقة تأثير كورونا على أسعار الثوم

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن محصول الثوم يرتفع في نهاية شهر يناير وحتى أول مارس من كل عام، موضحا أن سعر كيلو الثوم يتراوح من 40 لـ 50 جنيها فى بعض الأسواق على حسب المكان.

وأضاف " فرج" في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن انتشار فيروس كورونا أثر على استهلاك الثوم بشكل عام على مستوى العالم وليس فى مصر فقط ، حيث زاد الاستهلاك بشكل كبير نظرا لفائدته الكبيرة فى محاربة الفيروس .

وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن مصر تصدر كميات كبيرة من الثوم وذلك بعد الاكتفاء الذاتى منه فما يفيض عن احتياجاتنا نقوم بتصديره إلى الخارج ، منوها إلى أن مصر تصدر أكثر من 35 ألف طن من الثوم سنويا إلى الأسواق الخارجية.

وأكد فرج أن ظهور العروة الجديدة فى بداية مارس بالأسواق يقلل من أسعار الثوم ، لافتا إلى أن انتشار فيروس كورونا وزيادة الاستهلاك المحلى ليس له علاقة بارتفاع أسعار الثوم.