وزير التنمية المحلية يزور الأقصر غداً لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - يزور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غدًا السبت محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يشارك في الزيارة كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والسيد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

وسيقوم وزير التنمية المحلية بزيارة مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة حيث سيقوم بالتوقيع المشترك مع السيد منجستاب هايلي علي اتفاقية التعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق علي مجالات التعاون المشترك.

وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سيعقد اللواء محمود شعراوي اجتماعًا موسعًا مع كل من اللواء أشوف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز خلال العام الحالي.

وتستهدف المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية ٧ مراكز في محافظتي الأقصر وقنا.

ويشارك في الاجتماع الموسع ممثلي الجهات المسئولة عن التنفيذ وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي أجهزة وزارة الاسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

ويسعي الاجتماع للتعرف على التقدم في اجراءات الدراسات الفنية وأعمال المقايسات استعدادًا للتنفيذ الفورى للمشروعات المخططة، كما سيقوم اللواء محمود شعراوي بنقل توجيهات السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظتين بهدف الإسراع بعملية التنفيذ والالتزام بالمدي الزمني الذي حدده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من هذا البرنامج الطموح.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بضرورة التواجد الميداني على الأرض والتواصل المباشر مع الجهات المحلية والخارجية المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري وإزالة اي معوقات بشكل فوري.