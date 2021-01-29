فيديوجراف.. أبرز المعلومات عن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع:

ويجرى العمل على قدم وساق بجميع ربوع وقرى مصر، لتغطية وتبطين الترع والمصارف، وهو ما سيساهم فى تقليل التلوث نتيجة انسياب الماء دون معوقات كما كان يحدث فى السابق من تراكم الطمى والحشائش أمام المياه، بالإضافة لفائدته العظيمة فى توفير المياه وجعل الفاقد صفر.

كما سيساهم المشروع فى تأهيل الجسور وترتيبها بما يسمح بجعلها طرق سهلة للسير عليها من الأفراد والمركبات، وبما يحسن المظهر الحضارى للأماكن المجاورة للترع، ويساهم فى تحسين البيئة المحيطة بالترع، كما يسمح تبطين الترع بإنشاء مشروعات للمزارع السمكية فى هذه الترع، وفق نظم جيدة تقلل الهدر وتساعد فى استخدام مخلفات الأسماك فى تسميد الأراضى الزراعية.