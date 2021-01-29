فيديو.. لاعبو مونديال اليد يشيدون بالإجراءات الاحترازية: شكرا وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - أشاد لاعبو المنتخبات المشاركون فى بطولة العالم لكرة اليد، والتى تقام فى مصر حاليًا، بإجراءات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا، والتنظيم الرائع للبطولة.





وقال أنتونيو إريا، لاعب منتخب البرتغال، إن كل شىء أصبح خاضع للسيطرة والأمان منذ وصولهم إلى مصر، معلقًا: "بالنسبة لنا نحن الرياضيين الذين يتعرضون للاتصال الجسدى، كان لا بد من المهم الشعور بالأمان".

ووجه الشكر لمصر، على جهودها فى سبيل تأمين البطولة، قائلاً: "كل شىء هنا يسير على ما يرام".

فى حين أعرب ياسين إدريسى، لاعب منتخب المغرب، عن سعادته لوجوده فى مصر، قائلاً: "اعترف إننا كنا خائفين من نأتى إلى البطولة بسبب هذه الجائحة، وبعض اللاعبين رفضوا القدوم إلى المونديال، وهذا خطأ كبير لأن المصريين قاموا بعمل جيد جدا على النطاق الصحى".

وتابع: "بذلت وزارة الصحة جهودا كبيرة للوصول بهذه المرحلة، أنا أتوجه بالشكر إليهم لمحافظتهم على سلامتنا".

وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، استمرار تقديم الخدمة الطبية داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" لأعضاء منتخبات (الدنمارك، أسبانيا، السويد، فرنسا)، واللجان المنظمة حتى الانتهاء من جميع فعاليات البطولة، وذلك من ضمن ال 32 منتخب المشاركين فى البطولة من مختلف دول العالم، موضحًا أن جميع الوفود وأعضاء المنتخبات التى أنهت جولاتها فى البطولة وهم 28 منتخبًا غادورا مصر إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.

وأشار مجاهد، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية للمشاركين فى البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، من خلال 5 عيادات متواجدة داخل فنادق الإقامة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية "ضغط، سكر" وأدوية طوارئ، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتابع المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه يتم إجراء تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فردًا داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد منذ بداية البطولة حرصًا على صحة وسلامة جميع ضيوف مصر الكرام.

وأشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقدم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.