فيديو.. الرئيس السيسى يوجه بتوسعة أحد الطرق: «ادرسوا الموضوع واعرضوه عليا»

جدة - نرمين السيد - نشرت رئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب"، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، لتفقد عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.





وقال الرئيس السيسى، لمشرف المشروع: "لازم نشوف حل للطريق ده، لأن عليه حركة ضخمة جدا، وأنا شايف بين الطريق والمقابر حوالى 20 أو 25 متر، ادرسوا الموضوع واعرضوه عليا وإن كان كده نوسعه، ويبقى النهاردة ضفنا حارتين يمين وحارتين شمال لتسهيل حركة المرور". وتابع: "شوفوا تحت الكوبرى ده، إذا كان يتنظم كويس عشان نخلى الناس تشتغل"، مختتمًا: "متشكرين".

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