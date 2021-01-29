متحدث الرئاسة: مشروع تطوير القرى غير مسبوق ولم يحدث مثله فه العصر الحديث

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلع على سير عمل المشروعات القومية، مشيرا أن منطقة شرق القاهرة منطقة هامة للغاية وكان من الضرورى للغاية حدوث تطوير شامل بها.

وأضاف أن الرئيس السيسى تفقد منطقة عين الصيرة، مؤكدا أن الرئيس أكد على ضرورة توسيع الطرق والمحاور المحيطة بالمشروعات .

وتابع راضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك 6 كبارى مهمة للغاية في المناطق المحيطة بمنطقة عين الصيرة، مشيرا أن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويرا كبيرا وتم إزالة العشوائيات المحيطة بها لآن المنطقة تمثل آرثا حضاريا كبيرا، مضيفا أن الرئيس السيسى يؤكد دائما على سرعة وجودة الإنجاز في المشروعات .

وواصل راضى قائلا إن مشروع تطوير القرى مقسم إلى ثلاثة مراحل وتطويره مبادرة تاريخية في إطار مشروع قومى غير مسبوق لم يحدث مثلة فى العصر الحديث وتكلفته أكثر من 500 مليار جنيه، ووجة الرئيس باستغلال الأراضى والمساحات غير المستغلة داخل الريف المصرى وهو مشروع قومى ضخم، مضيفا أن هناك حرص على الحوار والتواصل المجتمعى مع أهالى القرى التي يتم تطويرها، مشيرا أن التجربة المصرية الاقتصادية والتنموية فى ظل جائحة كورونا بات العالم أجمع يتحدث عنها.