لميس جابر تحتفى بمسيرة جورج أبيض رائد المسرح المصرى والعربى

وذكرت فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية، الحياة اليوم، الجمعة، أن جورج أبيض ولد فى بيروت عام 1880 وتلقى تعليمه فيها، وجاء إلى مصر عام 1899 لا يحمل إلا "دبلوم التلغراف"، حيث عرف طريقه للتمثيل فى فريق المسرح بمدرسته، وعاش حياة مستقرة بعد تخرجه والتحق بوظيفة فى السكة الحديد.
وأشارت إلى أن الخديوى عباس حلمى أرسله إلى باريس ليتعلم التمثيل فى باريس، وفور عودته إلى مصر أنشأ فرقة كاملة تحمل اسمه، قدمت عددا من المسرحيات المترجمة عن الفرنسية التى كانت اللبنة الأولى للمسرح المصرى الحديث.
وتابعت: "فى عام 1917 انضمت إلى فرقته مجموعة متميزة من الممثلين من بينهم عبدالرحمن رشدى ومحمد عبدالقدوس وعمرو وصفى وفؤاد سليم كما شارك فى تأسيس المعهد الحكومى فى عام 1930".
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