هانى الناظر: ستمضى الأيام وينتهى معها وباء كورونا بإذن الله

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "سوف تمضى الأيام وينتهى معها الوباء بإذن الله، وسيأتى يوم أيضًا بإذن الله فنجلس معا لندعو بالرحمة لمن رحلوا ونشكر ربنا على سلامة من كتب لهم الشفاء، ونتذكر بالخير كل من ساهم فى التصدى لهذا الفيروس اللعين، وسوف تعود الأيام الحلوة ونلتقى مجددا ويلتقى الأصدقاء والأحباب وتتجمع العائلات ويتزاور الأشقاء ويلهو الأطفال وينطلق الكبار لأعمالهم ومشاغلهم وتعود الحياة لطبيعتها ونستعيد الضحكة بمشيئة الله ونشكره على زوال الغمة واختفاء المرض وعودة الأمان".

واختتم داعيًا: "اللهم اجعل هذا اليوم قريب وغير بعيد.. اللهم آمين".