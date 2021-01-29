مفتى الجمهورية: تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعا

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد فى الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة، فأعلاها مرتبة الضرورة والتى إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها فى الرتبة وهى مرتبة الحاجيات التى يكون الإنسان فيها فى مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة فى مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا، فمن باب أولى أن يكون الضرورى جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل حيث تشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.

وشدد مفتى الجمهورية، على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا فى قدر الله تعالى، لأنه من باب الأخذ بالأسباب، مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب فى ذات الوقت، فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلى لأنه مطلب وجُودِى لاستمرار بقاء النوع الإنسانى الذى لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.

وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة فى الحث على كثرة التناسل والأولاد أكد على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التى لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

وأوضح المفتى، أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهى المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذى يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

وعن فهم البعض لتنظيم النسل بصورة معكوسة، حيث توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب، كما فى قول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ"، قال فضيلته: "إنه فهم مغلوط، لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا، فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدر الله تعالى".

وتابع قائلًا: "إن أبلغ بيان يوضح وَهْمَ هؤلاء فى الاحتجاج بهذه النصوص الشرعيَّة هو استعمال الصحابة رضى الله عنهم تنظيم النسل من خلال الوسائل المناسبة لزمانهم، وبإقرار النبى صلى الله عليه وسلم وموافقته، تلك التى تُمَثِّل السنة العملية المحكمة والمأثورة التى تقرر حقائق دينية ثابتة من شأنها رسم إطار واضح لعملية الإنجاب والتكاثر البشرى، فالعبرة فى ذلك لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود، وأن مباهاة النبى صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية التى يدها هى العليا لا التى يدها سفلى".

ولفت النظر إلى عدة أمور قائلًا: "لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضرورى أو تحسينى، فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره، فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى فى تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل".

وأشار إلى أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التى تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعى ذلك من قوله عز وجل "فإن خفتم ألا تعدلوا"، مؤكدًا على أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًا عنه شرعًا، لأنه من باب النظر فى العواقب والأخذ بالأسباب.

وأكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق، لأنهم لم يتكونوا بعد.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التى نسير عليها هى رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ونبَّه المفتى، على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل فى الكثرة غير المطلوبة التى هى كغثاء السيل كما جاء فى النصوص الشرعية، ولذا يجب فهمها فى إطار متكامل وشامل.

وأضاف قائلًا: "إن الوضع المعاصر تغيَّر، لأن الدولة أصبحت مسؤولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول فى حرج شديد، ولذلك فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التى تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة".

وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على "العزل" الذى كان معمولًا به فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى فى ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التى تقر بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.