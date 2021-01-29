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رواد سوشيال ميديا لجمال عيد: افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون الا أنفسكم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديد اللهجة الي العميل الاخواني جمال عيد.

وقال النشطاء " ايها العميل الكاذب.. هل أموالك خلصت عشان تبتدي مره آخري تختلق اي موضوعات تسئ البلد"

وأضاف النشطاء "انت وأمثالك من الكذابين المتآمرين اللي همًا إيادي الاخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج.. افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون الا أنفسكم..ولا يلتفت إليكم اي مواطن بعد ان انكشفت مؤامرتكم الدنيئة ضد البلد".

وتابع النشطاء" أنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد البلد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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