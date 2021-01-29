متهم حريق سوق التوفيقية: "حرقته علشان انتقم من ولاد عمي"

حريق سوق التوفيقية اليوم
استطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبط مرتكب واقعة اشعال النيران التي استيقظ عليها مواطني وسط البلد لتتعالى الصرخات من سوق التوفيقية بعد نشوب النيران بعدد من المحال التجارية.
وزارة الداخلية تقف على ملابسات حريق التوفيقية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية في دائرة قسم شرطة الأزبكية، أسفر عن احتراق 20 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ، عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية".
اعترافات المتهم
ألقت الأجهزة الامنية القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لافتًا إلى أن هناك خلافات مادية بينه وبين أبناء عمومته، ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، الأمر الذي دفعه إلى حرق الأكشاك الخاصة بهم.
وأكد المتهم، أنه حصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت قد دفعت بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق صباح الجمعة وتبين حريق بعقار داخل سوق التوفيقية لقطع غيارات السيارات.
الجدير بالذكر، أنه تمت السيطرة على ألسنة النيران التي تعالت بعد ساعات من الحريق بشكل كامل، إلا أن هناك العديد من الخسائر المادية التي وقعت على التجار بسوق التوفيقية.
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