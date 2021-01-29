رامي ربيعة يوضح أسباب عدم سفره مع الأهلي للمونديال

نفى رامى ربيعة مدافع الاهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول رفضه السفر مع الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر

وقال ربيعة حرفيا " هو انا مجنون عشان ارفض اسافر للمونديال ؟ موضحا ان كل ما فى الامر انه فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن قائمة الفريق الرسمية التى سوف تشارك فى المونديال دون ان يتحدث معه موسيمانى المدير الفنى ويخبره باسباب عدم ادراج اسمه ضمن القائمة

واضاف انه يحترم وجهة نظر المدير الفنى الفنية سواء بالمشاركة او الجلوس على دكة الاحتياطى لكنه فى الاساس لم يتم اخباره بغيابه عن القائمة الرسمية للأهلى فى المونديال

مشيرا الى انه وفقا لمعلوماته فأن سفره مع البعثة كان سيقتصر على وجوده فى فندق اقامة البعثة فقط دون حتى القدرة على التواجد فى الملعب حيث لايحمل بطاقة مسجلة باسمة ضمن قائمة الفريق ومن ثم كأنه سيذهب فقط للتسوق فى قطر.

واوضح ربيعة ان وجود اسمه فى قائمة الفريق سواء شارك او جلس احتياطى هى وجهة نظر فنية للمدير الفنى سيحترمها لكن عدم وجود اسمة بشكل نهائى اثار تساؤلات كثيرة لديه ولم يجد اجابة لها حيث لم يتم اخباره باسباب استبعاده من قائمة الفريق

مشيرا الى انه ليس لاعب صغير خصوصا انه سبق وشارك مع الاهلى مرتين فى كأس العالم للأندية كما انه شارك فى بطولة أفريقيا التى حقق الفريق لقبها ولم يغب سوى عن مباراتى الوداد ذهابا وايابا فى الدور قبل النهائى .

وأكد ربيعة انه لم ولن يثر اية ازمة كونه احد ابناء الأهلى ورابع كابتن فى ترتيب الفريق وهو يتمنى كل التوفيق لزملاؤه فى المونديال وان يحقق الأهلى طموحات جماهيره بالوصول الى ابعد نقطة فى البطولة .