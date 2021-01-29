نانسي نعيم ل"دوت الخليج": مشروع ١٥٠٠ قرية يخدم أكثر من ١٨ مليون مواطن



قالت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، أنه بالتزامن مع مرور عشر سنوات على مطالبة الشعب المصري ببعض حقوقه، يأتي لنا تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير ١٥٠٠ قرية، ليكون ردا ومكافأة لشعب مصر ممن ساند ووقف بجوار قيادة سياسية واعية وواعده بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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وأضافت نعيم في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أنها منذ أن ترشحت للبرلمان أخذت على عاتقها مواضيع تنمية الصعيد ، مشيرة إلى حجم المشروع الهائل اللذي يترجم الإرادة السياسية والتنفيذية لدي الدولة .

وأوضحت عضو البرلمان المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة‚ فهو مشروع غاب طويلا عن قري مصر في حقب سابقة .

وتابعت نعيم ،" إن تطوير القرى حيث التنميه الحقيقه لشعب الصعيد الذي عاني من اهمال وتهميش لعقود طويله لهو بحق اهم حق انساني أصيل فهو قمة هرم الاولويات والحقوق" ، مؤكدة ان مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على حرية الرأى او التعبير ولكن ايضا حق الانسان في الحصول على ابسط متطلبات الحياه وهو المسكن بمرافقه .

18 مليون مواطن

وقالت إن مشروع ١٥٠٠ قرية يخدم اكثر من ١٨ مليون مواطن مما يعكس مدى جدية إدارة القيادات السياسية وحرصها على رفع مستوى معيشة المواطنين اجمعين موضحة أن بناء ال٣٠٠ الف وحده سكنيه في ١٥٠٠ قرية هى نقلة حضارية لطالما سعينا لها.



واختتمت عضو مجلس النواب حديثها قائلة،" الدولة لا يغمض لها جفن وتجري على قدما وساق حتى توفر الاحتياجات الأساسية والحقوق الانسانيه للمواطنين " .