Dogecoin..عملة بدأت بمزحة وارتفع سعرها بنسبة 370%

Dogecoin عملة افتراضية ظهرت في بداية الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كمحاكاة ساخرة تستند إلى ميم الكلب الفيروسي، حيث ارتفعت بنسبة 373٪ في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ Coinbase.

ارتفعت Dogecoin بما يصل إلى 140٪ إلى 0.0176 دولار الخميس، وفقًا لبيانات تتبع التداول TradingView، لم تحصل العملة على نفس القدر من الشهرة مثل منافسيها في عالم التشفير: Bitcoin و Ethereum. عملة Dogecoin غرد عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن العملة التي لفتت الأنظار إليها خلال الساعات القليلة الماضية، وأيضًا الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، على أمل أن يساعد ذلك في تأجيج الارتفاع المقصود للرمز الرقمي، قبل يوم واحد فقط، تغريدة "Gamestonks" لماسك ساعدت الأسهم في GameStop على الارتفاع بنسبة 157٪.