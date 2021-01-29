Dogecoin..عملة بدأت بمزحة وارتفع سعرها بنسبة 370%

عملة Dogecoin- ارشيفية
Dogecoin عملة افتراضية ظهرت في بداية الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كمحاكاة ساخرة تستند إلى ميم الكلب الفيروسي، حيث ارتفعت بنسبة 373٪ في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ Coinbase.
ارتفعت Dogecoin بما يصل إلى 140٪ إلى 0.0176 دولار الخميس، وفقًا لبيانات تتبع التداول TradingView، لم تحصل العملة على نفس القدر من الشهرة مثل منافسيها في عالم التشفير: Bitcoin و Ethereum.
عملة Dogecoin
غرد عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن العملة التي لفتت الأنظار إليها خلال الساعات القليلة الماضية، وأيضًا الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، على أمل أن يساعد ذلك في تأجيج الارتفاع المقصود للرمز الرقمي، قبل يوم واحد فقط، تغريدة "Gamestonks" لماسك ساعدت الأسهم في GameStop على الارتفاع بنسبة 157٪.
فلن تكن تلك المرة هي الأولى التي يذكر فيها Musk العملة Dogecoin، حيث غرد عدة مرات في السابق، وقال إنه قد يكون العملة المشفرة المفضلة لديه، لتكون آخر تغريدة له على العملة كانت منذ حوالي شهر عندما قال ببساطة - "كلمة واحدة.. دوجي".
التلاعب بالأسعار
وأصبحت عملة Doge رمزًا رائدًا لجيش Reddit وأبطاله الرئيسيين، واستخدموها لإظهار كيف يمكن للمستخدمين التلاعب بالأسعار إذا تحركوا معًا.
الجدير بالذكر، أن عملة Dogecoin تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.1 مليار دولار، مما يجعلها في المرتبة 25 بين العملات المشفرة، وفقًا لبيانات من CoinGecko.
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