كلوب غير واثق من خطط ليفربول لتدعيم الدفاع

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة

قال يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، اليوم الجمعة إن النادي "سيحاول" جلب تعزيزات دفاعية قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل.

واحتاج ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، لاستخدام 12 ثنائيا مختلفا في قلب الدفاع منذ بداية الموسم، في ظل إصابة الثنائي فيرجل فان دايك وجو جوميز في الركبة وغيابهما لفترة طويلة.

وتعرض المدافع الألماني جويل ماتيب لمشكلة أخرى في المباراة التي فاز بها ليفربول على توتنهام 3 / 1 أمس الخميس، بينما يغيب لاعب خط الوسط فابينيو، الذي كان يلعب في مركز قلب الدفاع، لما يقرب من ثلاث مباريات بسبب شد عضلي.

وعند الضغط على كلوب بشأن التعاقد مع مدافع إضافي لمساعدة الفريق، قال :"لا أعلم ولكننا سنحاول".

وأضاف:" سيكون من المضحك أن نفكر جميعا، ليفربول على مايرام مع الوضع، إنهم لا يفكرون ولا يجربون. نحن نحاول، لا يوجد ما يقال حتى يحدث شيئا ما لذلك سنرى".

وبسبب وباء فيروس كورونا، تم اقتراح أن تكون المشكلة مالية ولكن كلوب يقول إنها مزيج من السعر والموهبة.

وأوضح كلوب:"لست واثقا من وجود مدافع بقية 80 مليون جنيه إسترليني في هذه اللحظة لكي يقول نادي حسنا، سنحصل على 80 مليون من أجله، ونريد أن نبيعه الآن".

وأضاف :"لأكون صريحا، لا أعتقد أن هذه هي القضية. هذا اللاعب بهذا العيار، على الأرجح، لا أعتقد أن الفريق يريد بيعه أو سيبيعه الآن".