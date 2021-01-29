حصيلة خسائر مخيفة بسب حريق سوق التوفيقية في وسط القاهرة

حريق سوق التوفيقية اليوم
كشفت معاينة نيابة الازبكية لحريق سوق التوفيقية، اليوم الجمعة، الذي استيقظ عليه العديد من مواطني منطقة وسط البلد، عن تفحم اكثر من 14 كشك للباعة المتواجدين بما فيها من سلع وبضائع.
أوضحت النيابة العامة، أن حصيلة الخسائر المالية المبدئية تقدر بنحو 20 مليون جنيه ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة.
حريق سوق التوفيقية
وأشارت المعاينة، إلى أن سبب الحريق هو استخدام مادة شديدة الاشتعال "بنزين" ما ساعد في انتشار النيران وامتدادها للاكشاك فضلًا عن امتدادها لمول تجاري لتتفاقم الخسائر بسبب محاولة إحدى الشباب حرق البضائع الخاصة بأبناء عمومته.
استمعت نيابة الأزبكية، لأقوال عدد من شهود العيان في حريق سوق التوفيقية، حيث أوضحوا أصحاب الأكشاك المتضررين، أن النيران تصاعدت بشكل مفاجىء في لمح البصر، من داخل أحد الاكشاك، وحاولوا السيطرة على الحريق وإخماد النيران، إلا أنهم فشلوا وامتدت النيران بشكل سريع إلى المحال المجاورة.
القبض على المتهم بحرق سوق التوفيقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بحرق سوق التوفيقية، التي استيقظ عليها مواطني وسط البلد لتتعالى الصرخات من سوق التوفيقية بعد نشوب النيران بعدد من المحال التجارية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية في دائرة قسم شرطة الأزبكية، أسفر عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.
الجدير بالذكر، أن المتهم، حاول إحراق قلب أبناء عمومته بسبب مشاكل مادية بينهما، حيث حصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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