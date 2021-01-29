حصيلة خسائر مخيفة بسب حريق سوق التوفيقية في وسط القاهرة

كشفت معاينة نيابة الازبكية لحريق سوق التوفيقية، اليوم الجمعة، الذي استيقظ عليه العديد من مواطني منطقة وسط البلد، عن تفحم اكثر من 14 كشك للباعة المتواجدين بما فيها من سلع وبضائع.

أوضحت النيابة العامة، أن حصيلة الخسائر المالية المبدئية تقدر بنحو 20 مليون جنيه ويواصل المعمل الجنائي الفحص والمعاينة.

حريق سوق التوفيقية

وأشارت المعاينة، إلى أن سبب الحريق هو استخدام مادة شديدة الاشتعال "بنزين" ما ساعد في انتشار النيران وامتدادها للاكشاك فضلًا عن امتدادها لمول تجاري لتتفاقم الخسائر بسبب محاولة إحدى الشباب حرق البضائع الخاصة بأبناء عمومته.