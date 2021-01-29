شاهد.. وصول بعثة الأهلي مطار الدوحة واستقبال أسطوري للخطيب

وصلت منذ قليل، ‏بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

واحتشدت جماهير القلعة الحمراء فى قطر خارج مطار الدوحة لاستقبال بعثة فريق الكرة، والتى وصلت منذ قليل، ‏ للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وهتفت الجماهير باسم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فور خروجه من المطار، فى مشهد جعل "بيبو" يتوجه لهم ويقوم بتحيتهم وبيشكرهم على حسن استقبالهم للفريق وأعضاء البعثة.

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي اليوم؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.‏