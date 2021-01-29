جدة - نرمين السيد - قدمت الإعلامية لميس جابر، عبر برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يعرض على فضائية، الحياة اليوم، الجمعة، موضوعا عن أقدم ساندوتش فى التاريخ، وكيف كان المصريون يقدسون رغيف العيش؟.





وأضافت أن المصريين كانوا يتميزون فى عادتهم قديما باعتدالهم فى الطعام، ويحترمون الخبز إلى درجة التقديس ويعتبرونه عصب الحياة، مشيرة إلى أن المصريين القدماء كانوا لديهم 17 نوعا من الخبز من بينها خبز يقدم كقرابين عند زيارة الموتى والأعياد والمناسبات، وأوضحت أن المتحف المصرى يضم أقدم ساندوتش فى التاريخ موجود حتى الآن بالحشو الخاص به. وقالت إنه دائما ما كان يخبرنا أجدادنا، أنه إذا وجدنا قطعة خبز ملقاة على الأرض، أن نقبلها ونضعها جانبًا حتى لا يمر عليها أحد، فهى نعمة لا بد من المحافظة عليها، وذكرت أن كلمة "العيش" بدأت تطلق على العمل والوظائف فاعتبر العمل عبارة عن "أكل عيش". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أقدم ساندوتش فى التاريخ».. لميس جابر: المصريون القدماء كانوا يقدسون الخبز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.