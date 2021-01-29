جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفقد عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى اليوم، امتداد لجولات الرئيس المنتظمة خلال الفترة الأخيرة للاطلاع على سير تنفيذ الأعمال.





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المشروع يأتى فى إطار المخطط الاستراتيجى للدولة لشبكة المحاور والطرق والكبارى التى تشهدها الدولة بأكلمها. وأوضح متحدث الرئاسة، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 7 آلاف كم طرق على أحسن مستوى، وهو ما يساهم فى تحسين الحالة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، كما أن لها مردود اقتصادى فى تقليل استهلاك الوقود، مؤكدًا أن الطرق والمحاور هى شرايين التنمية الحقيقية والبنية التى تبنى عليها كل محاور التنمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. متحدث الرئاسة: الطرق والمحاور شرايين التنمية الحقيقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.