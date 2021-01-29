ما تفعله منى سيف أثار غضب رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال أحدهم: لا يوجد أحد مختطف فى السجون، ما يتم ضبطه وفقا للقانون ويتم محاكمته أمام قضاء عادل ووفقا لإجراءات قانونية، بينما قال آخر، "لا أتعجب من شخصية مثلك لأنك ابنة لأم ضيعت أبناءها، ودفعتهم لارتكاب جرائم ليكونوا خلف القضبان".
بينما وجه آخرون من رواد السوشيال ميديا رسائل غضب قائلين، جاء فيها "لم يعد شيئا غريبا عليك أن تهاجمى الدولة التى تعيشين فيها، فأهدافك تتلاقى مع أهداف الجماعة الإرهابية، فتارة نجدك ترتدين عباءة الدفاع عن حقوق الإنسان، لأجل النيل من الدولة المصرية بنشر أكاذيب عن الأوضاع فى السجون، وتارة أخرى ترددين شائعات عن أخيك ووضعه فى محبسه، وأنه لا يمتلك بطاطين غير كافية".
وأضاف آخر "أكد مصدر وقتها أن كل ما تدعيه شقيقة المتهم علاء عبدالفتاح، كذب وافتراء ومخالف تماما للحقيقة، والمتهم لديه عدد كاف جدا من البطاطين، لا سيما وأن السجون فى مصر تطبق المواثيق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، وتجرى الجهات المختصة زيارات تفتيشية من آن لآخر للتعرف على أحوال السجناء، ماذا تريدين؟، هل تعجبك الفوضى وعدم استقرار البلاد؟، هل تريدين حياة بلا قانون؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم حاد من رواد السوشيال ميديا على منى سيف: «تريدها فوضى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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