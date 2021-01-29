فيديو.. بسام راضى: تطوير القرى مشروع غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تطوير القرى مبادرة رئاسية فى إطار مشروع قومى، مضيفًا: "مشروع طموح جدا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، ويهدف إلى تطوير كل القرى، حوالى 4700 قرية وتوابعها التى تبلغ أكثر من 30 ألف تابع".





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الريف المصرى يقطنه أكثر من نصف سكان مصر، أى حوالى 58 مليون نسمة، والمشروع مكون من 3 مراحل رئيسية وفى غضون 3 سنوات سيتم الانتهاء منه، بتكلفة 500 مليار جنيه. وأوضح متحدث الرئاسة، أن المرحلة الأولى من المشروع حوالى 1500 قرية وسيتم البدء فى هذه المرحلة هذا الشهر، حيث يقطن هذه القرى 18 مليون مواطن. ولفت إلى أن التطوير سيتم على 3 محاور، المحور الأول محور خدمات البنية الأساسية من "كهرباء ومياه وصرف صحى والبيئة والنظافة وتبطين الترع.. وغيرها" والمحور الثانى محور الخدمات العامة وهى "المنشآت التعليمية والصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والمحور الثالث متعلق بالحوار المجتمعى بأن يكون هناك تواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطنين للوقوف على مقترحاتهم وأنسب الطرق للتطوير وهو ما سيثرى من النتائج.

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