المفتى: لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إلا لضرورة شرعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء ترى أنه يحرم الإجهاض مطلقًا، بعد نفخ الروح فى الجنين، إلا لضرورة شرعية.





وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الطبيبُ المتخصص هو من يقرر أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطر على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه، مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وعن موضوع العزل كوسيلة لمنع الإنجاب، قال: "بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذى يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلى ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا، لأنه من باب النظر فى العواقب والأخذ بالأسباب".

واختتم المفتى حواره قائلًا: "ولا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه، فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم فى أمور المعيشة المختلفة، والتى تؤثر عليها بالضرورة الزيادةُ فى عدد السكان".