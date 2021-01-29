وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الطبيبُ المتخصص هو من يقرر أن بقاء الجنين فى بطن أمه فيه خطر على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه، مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وعن موضوع العزل كوسيلة لمنع الإنجاب، قال: "بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذى يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلى ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا، لأنه من باب النظر فى العواقب والأخذ بالأسباب".
واختتم المفتى حواره قائلًا: "ولا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه، فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم فى أمور المعيشة المختلفة، والتى تؤثر عليها بالضرورة الزيادةُ فى عدد السكان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى: لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إلا لضرورة شرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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