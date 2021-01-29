فيديو.. بسام راضى: ما يحدث بمصر سيكون له نصيب فى علوم بناء الأمم مستقبلا

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث فى مصر شىء لم تشهده فى تاريخها الحديث، وذلك وفق استراتيجية متكاملة تم وضعها وبلورتها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه الاستراتيجية تتم وفق أساليب غير تقليدية تتناسب مع الواقع. وأوضح أن ما يحدث فى مصر سيكون له نصيب فى علوم بناء الأمم مستقبلا، مؤكدًا أن التجربة المصرية بات العالم يتحدث عنها، والدليل على ذلك الإشادة بمؤشرات الاقتصاد المصرى.

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