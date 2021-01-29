فيديو: تطوير الطريق الدائرى .. رحلة من الشيخوخة إلى الشباب

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، اليوم الجمعة، فيديو بعنوان "رحلة طريق من الشيخوخة إلى الشباب"، ويستعرض مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة بطول 106 كيلو متر ليصبح من 7 إلى 8 حارات.





وذكرت الهيئة أن عملت تطوير الطريق بدأت من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارٍ إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه. كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة وكذلك أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، وأيضاً توسعة وتطوير المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم. وتشمل أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

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