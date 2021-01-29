حقوقي: لا يحق لأي دولة التدخل في الشأن المصري

وأكد عبد النعيم في تصريح لـ "دوت الخليج" أن هناك جهات معنية ومسئولة عن التحقيق لملف حقوق الإنسان لأي دولة وهو مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة .
وتابع: من المرجح أن هناك علاقة قوية بين أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة وبين جماعات الإخوان الإرهابية.
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