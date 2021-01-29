حقوقي: لا يحق لأي دولة التدخل في الشأن المصري

قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدخل أعضاء الكونجرس في الشأن المصري لا يجوز من أي دولة لأنه شأن داخلي.

وأكد عبد النعيم في تصريح لـ "دوت الخليج" أن هناك جهات معنية ومسئولة عن التحقيق لملف حقوق الإنسان لأي دولة وهو مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة .

وتابع: من المرجح أن هناك علاقة قوية بين أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة وبين جماعات الإخوان الإرهابية.

